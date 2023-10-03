Dolar
27.50
Euro
28.86
Altın
1,825.92
ETH/USDT
1,656.10
BTC/USDT
27,591.00
BIST 100
8,523.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen "1843 Hafız İcazet Merasimi"nde konuşuyor
logo
Dünya

Fas'ta depremden etkilenen ailelere aylık 250 dolar yardım dağıtılacak

Fas hükümeti, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremde evleri kısmen veya tamamen yıkılan ailelere bir yıl boyunca ayda 2 bin 500 dirhem (250 dolar) ile acil yardım dağıtılacağını duyurdu.

Khalid Mejdoup, Safiye Karabacak  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Fas'ta depremden etkilenen ailelere aylık 250 dolar yardım dağıtılacak

Rabat

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, El-Huz depreminden etkilenen alanların yeniden inşası ve onarımı programından sorumlu bakanlık komitesinin beşinci toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, depremin yarattığı hasarın giderilmesi için yardım dağıtımına 6-16 Ekim'de başlanacağı kaydedildi.

Söz konusu dönemde depremden etkilenen ancak mali yardım alamayan ailelerin, konunun incelenmesi ve karara bağlanması için ilgili bölgesel komitelere dilekçe sunabilecekleri aktarılan açıklamada, komitenin bazı yolların genişletilmesi ve onarım sürecini başlatmaya karar verdiği kaydedildi.

Depremden etkilenen bölgelerde hayvan yetiştiricilerine ve çiftçilere destek verileceğine işaret edilen açıklamada, 1000'den fazla okulun, 42 sağlık merkezinin yeniden inşası ve onarımının sağlanması, tarihi eserlerin temellerinin güçlendirilmesi, cami ve türbelerin onarılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, komitenin bu projeleri finanse etmek için yaklaşık 2,5 milyar dirhem (250 milyon dolar) tutarında bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yaklaşık 60 bin evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den 599 liraya iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı
Deprem bölgesinde arama kurtarma görevine koşan öğretmenler için eğitimler sürüyor
Türkiye'nin en büyük feribotları Van Gölü'nde taşımacılığı canlandırdı
Türk dünyasını birleştiren Türk Devletleri Teşkilatı 14 yaşında

Benzer haberler

Fas'ta depremden etkilenen ailelere aylık 250 dolar yardım dağıtılacak

Fas'ta depremden etkilenen ailelere aylık 250 dolar yardım dağıtılacak

Milli triatlet Gültigin Er, Dünya Kupası'nda Türkiye'nin en iyi derecesini elde etti

Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evlerinde ilk teslimat kasımda

Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı
Akademisyenler, hendek çalışmalarıyla deprem üretme potansiyeli olan fay hatlarını araştıracak

Akademisyenler, hendek çalışmalarıyla deprem üretme potansiyeli olan fay hatlarını araştıracak
İzmir'deki Gümüldür Fayı'nda bilimsel inceleme başlatıldı

İzmir'deki Gümüldür Fayı'nda bilimsel inceleme başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet