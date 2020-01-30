Euro
6.60
Dolar
5.98
BIST 100
119,849.60
Altın
1,585.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşuyor
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Fas'ta ABD'nin sözde barış planını reddeden bildiri imzalandı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni'nin de aralarında bulunduğu onlarca alim, aydın ve akademisyen bildiriye imza attı.

Said İbicioğlu   | 30.01.2020
Fas'ta ABD'nin sözde barış planını reddeden bildiri imzalandı

Morocco

 Faslı birçok alim, aydın ve akademisyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı reddeden bir bildiri imzaladı.

Aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Başkanı Ahmed Viyhman ve İslam alimi Abdullah Nehari'nin de bulunduğu onlarca alim, aydın ve akademisyenin imzaladığı bildiride, Filistin halkının ve Müslümanların haklarının desteklendiği belirtildi.

"Bu planı reddediyoruz. ABD'nin tüm planları, Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Siyonizm'in kazanmasını amaçlamaktadır." ifadelerine yer verilen bildiride, Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın dini konular olduğu ve kimsenin bunlar üzerinden "ticaret yapmaya" ya da bu meselelerde ödün vermeye hakkı olmadığı vurgulandı.

ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı

Benzer haberler

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar devam ediyor: 5 yaralı

Batı Şeria'da Trump'ın sözde barış planına yönelik protestolar devam ediyor: 5 yaralı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: 700 bin kişi yerinden edildi, uluslararası kriz kapıda

Fas'ta ABD'nin sözde barış planını reddeden bildiri imzalandı

Pompeo, Çin Komünist Partisini 'asıl tehdit' olarak niteledi

Pompeo, Çin Komünist Partisini 'asıl tehdit' olarak niteledi
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı

Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Putin ve Netanyahu ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını görüşüyor

Putin ve Netanyahu ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını görüşüyor