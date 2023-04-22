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Dünya

Faslılar Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kutluyor

Ramazan Bayramı'nı Türkiye ve birçok Arap ülkesinden farklı olarak bir gün sonra kutlamaya başlayan Fas'ta cami ve açık alanlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı için doldu.

Mehmet Nuri Uçar  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Faslılar Ramazan Bayramı'nın ilk gününü kutluyor Fotoğraf: Abu Adem Muhammed - AA

Rabat

Genç, yaşlı, kadın, çocuk binlerce Faslı, başta başkent Rabat olmak üzere ülkenin birçok kentinde bayram namazını kılmak için camilerin yanı sıra meydanlarda bir araya geldi.

Rabat yakınlarındaki Sela kentinde de namaz için belirlenen açık alana on binlerce Faslı akın etti.

Çeşit çeşit geleneksel kıyafetleriyle namaz alanına gelen Faslılar, renkli görüntüler oluşturdu. Bayram namazı ve hutbesinin ardından cemaate tatlı ikram edildi.

Bazı ülkelerin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi topraklarında görülmesini esas alması nedeniyle İslam coğrafyasında bayram farklı günlerde kutlanabiliyor.


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