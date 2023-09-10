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Dünya

Fas’ta deprem bölgelerine iş makinalarının sevki devam ediyor

Arama kurtarma çalışması yapılan bir binanın enkazında 10-11 yaşlarında iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Akif Turan  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Fas’ta deprem bölgelerine iş makinalarının sevki devam ediyor

Marakeş

Fas’ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine askeri araçlarla iş makinası sevk ediliyor.

Ülkede birçok kentte yıkıma neden olan depremin merkez üssü Al-Huz’a 30 km mesafede olan Amizmiz kasabasında devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek için konvoy halinde yola çıkan askeri araçlar bölgeye ulaştı.

Amizmiz'in yıkılan Merkez Mahallesi'ndeki evlerin enkazı altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar arama kurtarma köpekleri eşliğinde devam ediyor.

Mahalle girişindeki bir binanın enkazında, 10-11 yaşlarında iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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