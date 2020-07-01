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Dünya, Koronavirüs

Fas, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'deki 302 vatandaşını daha tahliye etti

Fas, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan 302 vatandaşını daha tahliye etti.

Gülşen Topçu   | 01.07.2020
Fas, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'deki 302 vatandaşını daha tahliye etti ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )

Rabat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan 302 vatandaşını daha tahliye etti.

Türkiye'den düzenlenen 2 seferle ülkelerine dönen 302 kişi Marakeş Menara Havalimanı'na ulaştı.

Fas'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed İfrikin yaptığı açıklamada, Fas vatandaşlarının tahliye işlemlerinin bu hafta içinde de devam edeceğini söyledi.

Fas haber ajansı MAP'a göre, düzenlenen 2 seferin, Türkiye'den başlatılan tahliye sürecinin ikinci aşaması olduğu, 16-21 Haziran tarihleri arasındaki ilk aşamada 1480 kişinin ülkeye geri dönmesinin sağlandığı ifade edildi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'deki Faslıları günde 3 uçak seferi düzenlemek suretiyle tahliye etmeye başladıklarını söylemişti.

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