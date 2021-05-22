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Dünya

Fas Başbakanı Osmani'den 'başkenti Doğu Kudüs' olan bir Filistin devleti vurgusu

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Gazze direnişinin zaferi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

Aydoğan Kalabalık   | 22.05.2021
Fas Başbakanı Osmani'den 'başkenti Doğu Kudüs' olan bir Filistin devleti vurgusu

İstanbul

Fas yerel medyasında yer alan haberlere göre, Osmani gönderdiği tebrik mektubunda, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması için Filistin halkına verdiği destek konusunda kararlılığını yineledi.

Osmani, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri sıfatıyla gönderdiği mektupta, Filistin halkının direnişin ardından elde ettiği zaferi kutladı.

Filistin davasının savunucuları arasında ön saflarda yer alacağını belirten Osmani, Filistinlilerin topraklarını özgürleştirme ve başkenti Doğu Kudüs olan kendi bağımsız devletlerini kurma çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 kişi hayatını kaybetmişti.

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