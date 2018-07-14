FARC liderleri ilk kez hakim karşısında

BOGOTA

Kolombiya’da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono ve diğer yöneticiler ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hükümet ve FARC arasında yarım yüzyıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasının en kilit uygulama organlarından Özel Barış Hukuku'nda (JEP), FARC yöneticilerinin yargılanacağı duruşmalardan ilki yapıldı.

JEP’in 31 FARC yöneticisinden, 1993-2012 yılları arasında kaçırılan 8 bin 500 kişinin hesabını soracağı yargılamalar, ülke tarihinde FARC liderlerinin ilk kez hakim karşısına çıkmasından ve barış anlaşmasının uygulanmasından dolayı önem taşıyor.

Başkent Bogota’daki JEP binasında gerçekleştirilen ilk duruşmaya örgütün, “Timochenko” ismiyle bilinen lideri Londono’nun yanı sıra Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo gibi önemli isimler katıldı.

Bazı sanıklar duruşmada avukatları tarafından temsil edilirken, FARC’ın uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan sembol ismi Jesus Santrich ise duruşmaya video konferans yönetimiyle bağlandı.

Duruşma öncesi

Eski FARC lideri ve şimdiki siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Başkanı Londono, mahkeme salonuna girmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mahkemeye tam teslimiyetle geldiğini ifade eden Londono, “(Barış görüşmelerinin yürütüldüğü) Havana’da gördüğümüz rüyanın, nasıl berraklaştığını görmek için buradayım.” dedi.

Londono’nun ardından JEP binasına gelen Pablo Catatumbo’nun ise elinde yeni siyasi partileri FARC’ın sembolü olan kırmızı güller taşıdığı görüldü.

Santos’tan açıklama

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da yargılamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanlığından yayımlanan yazılı açıklamada Santos, yargılamaların, “barış sürecinin, suçları cezasız bıraktığı” yönündeki eleştirilere yanıt olduğuna dikkati çekti.

“Timochenko ve örgütün diğer yöneticilerini orada soruları yanıtlarken görmek çok önemli.” diyen Santos, bunun dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmadığını belirtti.

FARC af diledi

Öte yandan FARC da duruşma sonrası yaptığı yazılı açıklamada kurbanlardan af diledi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bütün kurbanlardan af diliyoruz. İmkansız görünen noktaya kadar, gerçekler öğrenilebilsin diye elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bize ait olan bütün sorumluluğu kabul edeceğiz. Telafi edilebilecek ne varsa katkıda bulunacağız. Bir daha bu yaşananlar tekrarlanmasın diye tüm çabamızı göstereceğiz.”

FARC ayrıca tüm taraflara JEP’te hesap vermeleri çağrısında bulundu.

JEP

Kolombiya hükümeti ve FARC arasında 24 Kasım 2016 tarihinde imzalanan ve daha sonra Senato ve Meclis'te de onaylanan barış anlaşmasının en önemli uygulama organlarından olan JEP, ülkede af yasasından yararlanamayan FARC militanları, ordu mensupları ve paramiliter güçlerin yargılamakla yetkili.

Ayrıca anlaşmaya göre örgüt mensuplarının sorunsuz bir şekilde siyaset yapabilmeleri için JEP'ten geçmeleri gerekiyor.



