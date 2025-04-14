Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları devam ediyor
Yüzlerce fanatik Yahudi, Hamursuz (Pesah) Bayramı gerekçesiyle, polis koruması altında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürdü.
Kudüs
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 765 fanatik Yahudi’nin, El-Megaribe Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini söyledi.
Yetkili, dün de 494 fanatik Yahudi’nin Harem-i Şerif’e girdiğini belirtti.
Görgü tanıkları da Mescid-i Aksa'nın avlusunda provakatif turlar atan İsrailli grubun, Harem-i Şerif’in çeşitli yerlerinde "Talmudik ayinler" gerçekleştirdiğini ifade etti.
Baskın sırasında İsrail polisinin çevrede konuşlandığı aktarıldı.
Söz konusu Yahudi grupların sabah Mescid-i Aksa'ya giriş yaptıkları ve bu girişlerin öğleden sonra da devam edeceği belirtildi.
Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
İsrail'de 12 Nisan akşamı başlayan ve 20 Nisan'a kadar devam edecek Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.
Yahudilerin 7 bayramında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor
Yahudilerin diğer 6 bayramında olduğu gibi Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda da fanatiklerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar artıyor.
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.
İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.
İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.
Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.
İsrail içinde ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.