Facebook'tan İngiltere'deki aşırı sağcı kişi ve örgütlere yasak
Facebook, nefret yaydıkları gerekçesiyle İngiltere'deki aşırı sağcı çok sayıda kişi ve örgütün sayfalarını kapattı.
Londra
Facebook, nefret yaydıkları gerekçesiyle İngiltere'deki aşırı sağcı çok sayıda kişi ve örgütün sayfalarını kapattı.
Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, aralarında İngiliz Ulusal Partisi, Önce İngiltere, İngiliz Savunma Ligi, Uluslararası Tapınak Şövalyeleri, Ulusal Cephe'nin de yer aldığı aşırı sağcı gruplara yasak getirildi.
Bu örgütlerle bağlantılı aşırı sağcı liderlerin sayfalarını da kapatan Facebook, kararı "şiddet veya nefret dolu söylemde bulunanlar ve nefret ya da şiddet eylemlerine karışanların engellenmesini öngören politika" çerçevesinde aldığını duyurdu.
Açıklamada, "Nefret yayan, saldırıda bulunan veya başkalarının dışlanması çağrısı yapan bireyler ve örgütlerin Facebook'ta yeri yok." ifadesine yer verildi.
Bu kişi ve örgütlerin yeniden hesap açmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, yasağın Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ı da kapsadığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.