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Dünya

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc'e, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya rekabet soruşturması

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms, Inc'in, kullanıma yeni sunduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğini tespiti amacıyla yapılan ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerektiği de belirtildi.


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