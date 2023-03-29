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Dünya, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

Ezher Kurumu her gün 4 bin yabancı öğrenciye iftar veriyor

Mısır’daki El-Ezher Kurumu, kendi bünyesinde eğitimlerini sürdüren yabancı öğrencilere yönelik ramazan ayı münasebetiyle günlük olarak iftar programı organize ediyor.

Ferdi Bayat  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Ezher Kurumu her gün 4 bin yabancı öğrenciye iftar veriyor Fotoğraf: Mohamed El-Shahed/AA

Al Qahirah

Ülkenin köklü üniversitelerinden olan Ezher Kurumu, ramazanın ilk gününden bu yana düzenlediği iftar programı kapsamında her gün 4 bin Ezher öğrencisini ağırlıyor.

Başkent Kahire’nin Dirrasa bölgesinde yer alan Ezher Camisi’nde akşam namazında bir araya gelen Ezher öğrencileri, namazın ardından caminin avlusunda iftarını açıyor.

Ezher Camisi’nde düzenlenen iftar programının yanı sıra teravih namazı kılınıyor ve dualar ediliyor. Söz konusu iftar programı ramazan ayı boyunca sürecek.

Ezher Kurumu, geçen yıl da ramazan ayı boyunca iftar programı organize etmişti.

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