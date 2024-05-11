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İsveç'in Malmö kentinde Eurovision Şarkı Yarışması’nın yapıldığı yerde Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
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Dünya

Eurovision finaline saatler kala Malmö'de İsrail'in katılımına yönelik protestolar sürüyor

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin başlamasına saatler kala İsrail'in yarışmaya katılımına yönelik protestolar sürüyor.

Melike Pala, Atila Altuntaş  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Eurovision finaline saatler kala Malmö'de İsrail'in katılımına yönelik protestolar sürüyor Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Ankara

Yarışmanın düzenlendiği Malmö'de toplanan on binlerce kişi, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Katılımcılardan bazıları, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Isabella Hellqvist, Ukrayna nedeniyle Rusya'nın yarışmadan menedildiğini anımsatarak, buna rağmen İsrail'in yarışmada olmasının "haksızlık olduğunu" ifade etti.

Hellqvist, "Filistin'de yaşananlar nedeniyle İsrail'in de menedilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Chiristine Hakansson ise İsrail'in yarışmada olmasının "Filistin'de işlediği suçların göz ardı edilmesini sağladığını" dile getirdi.

Hakansson, bu kararın politik nedenlere dayandığını savundu.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bu gece 22.00'de düzenlenecek.

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

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