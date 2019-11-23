Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan 'evet' çıktı

Etiyopya'da, Sidamalıların yaşadığı bölgeye eyalet statüsü verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi için yapılan referandumda halkın yüzde 98,51'i "evet" oyu kullandı.

Adam Abu Bashal   | 23.11.2019
Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan 'evet' çıktı

Abuja

Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Burtukan Mideksa, televizyondan yaptığı açıklamada, ülkede çarşamba günü düzenlenen referandumda Sidamalıların yüzde 98,51'inin federal bir eyalet için "evet" dediğini bildirdi.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin oy kullandığı referandumun sonucu meclis tarafından onaylandığında Sidama ülkenin 10. eyaleti olacak.

Etnik temelli 9 eyalet ve Addis Ababa ile Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede 80'den fazla etnik grup bulunuyor.

2007'de yapılan nüfus sayımına göre ülkenin yüzde 4'ünü Sidamalılar oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan 'evet' çıktı

Etiyopya'nın 10'uncu eyaleti için yapılan referandumdan 'evet' çıktı

Türk hekimleri Etiyopya'da sağlık sistemini inceledi

Türkiye ile Etiyopya arasında organ nakli alanında iş birliği kararı