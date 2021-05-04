Euro
10.02
Dolar
8.34
BIST 100
1,423.41
Altın
1,783.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile Lübliyana'da ortak basın toplantısı düzenliyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Etiyopya'daki Tigray çatışmaları 5 bin çocuğu ailesinden kopardı

Uluslararası sivil toplum örgütü (STÖ) Save the Children, Etiyopya’nın Tigray eyaletindeki çatışmalardan ötürü yaklaşık 5 bin çocuğun ailelerinden ayrı kaldığını bildirdi.

Tufan Aktaş   | 04.05.2021
Etiyopya'daki Tigray çatışmaları 5 bin çocuğu ailesinden kopardı

İstanbul

STÖ'den yapılan yazılı açıklamada, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve ordu arasında 6 aydır süren çatışmaların, binlerce çocuğu kimsesiz ve korumasız bıraktığı ifade edildi.

Yaklaşık 5 bin çocuğun çatışmalardan kaçarken ailesinden ayrıldığı ya da anne ve babasını çatışmalarda kaybettiği belirtilen açıklamada, bu çocukların hem açlığa hem de fiziksel suistimallere karşı korumasız olduğuna işaret edildi.

İnsani yardım örgütlerinin eyaletteki birçok bölgeye ulaşmakta zorlandığı belirtilen açıklamada, çocuklardaki yetersiz beslenmenin alarm verici seviyede olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, son iki ayda 950'den fazla kadın ve kızın tecavüze uğradığı hatırlatılarak pek çok kişinin bu hadiseleri rapor etmekten korktuğu belirtildi.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından, eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı ise 75 bini aştı.

Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütleri, Tigray bölgesindeki insani durum ve cinsel şiddet olaylarından endişe duyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste Son 24 Saat (4 Mayıs 2021)
İran'da son 24 saatte 344 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Başkentte muhtarlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Avrupa İlaç Ajansı Sinovac'ın ön değerlendirme sürecini başlattı
Macaristan’da 'aşı kimliğine' sahip vatandaşlar daha fazla olanaktan faydalanıyor

Benzer haberler

Etiyopya'daki Tigray çatışmaları 5 bin çocuğu ailesinden kopardı

Etiyopya'daki Tigray çatışmaları 5 bin çocuğu ailesinden kopardı

BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı

Tam kapanmada 'yaşlılar ve çocuklarla daha fazla ilgilenilmesi' tavsiyesi

Yemen'deki patlamalarda 5 çocuk yaşamını yitirdi

Yemen'deki patlamalarda 5 çocuk yaşamını yitirdi
Van'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışmasıyla 6 saat sonra bulundu

Van'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışmasıyla 6 saat sonra bulundu
Rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti

Rüzgarın etkisiyle direğin yarısına inen Türk bayrağını göndere çekti