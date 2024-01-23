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Dünya

Etiyopya'da seller nedeniyle 67 binden fazla çocuk okula gidemiyor

Etiyopya'nın doğusundaki Somali bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 67 binden fazla çocuğun okula gidemediği bildirildi.

Gökhan Kavak  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Etiyopya'da seller nedeniyle 67 binden fazla çocuk okula gidemiyor

İstanbul

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da meydana gelen sellerin eğitimi olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle ülkenin Somali bölgesinde 67 binden fazla çocuğun okula gidemediği belirtildi.

Okula gidemeyen çocukların yüzde 42'sini kız çocuklarının oluşturduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgede 833 bin kişinin de insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Afrika'nın doğusunda aylardır devam eden şiddetli yağışlar Etiyopya'dan başka, Somali ve Kenya gibi ülkeleri de olumsuz etkiledi.

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