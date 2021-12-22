Dolar
12.48
Euro
14.15
Altın
1,802.18
ETH/USDT
3,986.00
BTC/USDT
48,770.00
BIST 100
1,804.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Etiyopya: Tigray'a askeri operasyon yapılmayacak

Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin kuzeydeki Afar ve Amhara bölgelerinden temizlenmesi sonrası Tigray bölgesine askeri operasyon düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Tufan Aktaş   | 22.12.2021
Etiyopya: Tigray'a askeri operasyon yapılmayacak

İstanbul

Devlet Bakanı Büyükelçi Redwan Hussien, büyükelçilerle yaptığı toplantıda, Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) kalesi olan Tigray eyaletine tekrar girme niyeti taşımadıklarını söyledi.

"Hükümet, bu operasyonu tekrar Tigray'ın içine taşımakla ilgilenmiyor." diyen Hussien, bu durumun TPLF'nin diğer bölgelere saldırmaması şartına bağlı olacağını dile getirdi.

Hussien, ülkede ulusal diyalog çabalarının başladığına işaret ederek, hükümetin dikta etmek yerine bu inisiyatifin bir parçası olacağını belirtti.

Tigray haricindeki tüm kentlerin ele geçirildiğini kaydeden Hussien, barış için ikinci bir imkanın doğduğunu ifade etti.

Etiyopya ordusu, dün ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden tüm isyancıları çıkardığını duyurmuştu.

Etiyopya hükümetinin 28 Haziran'da Tigray'dan çekilerek tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından isyancılar Amhara ve Afar eyaletlerine saldırmıştı.

Etiyopya ordusu, isyancıların başkente yaklaşması sonrası hava saldırısını artırarak TPLF'in işgal ettiği pek çok bölgeyi geri almaya başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de son 24 saatte 179 Kovid-19 vakası görüldü
DSÖ: 2021'den ders alınmalı, 2022 yeni bir dayanışma çağının başlangıcı olmalı
ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı
İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu geri getiriliyor
Çin'in 13 milyon nüfuslu Şian kentinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkmak yasaklandı

Benzer haberler

Etiyopya: Tigray'a askeri operasyon yapılmayacak

Etiyopya: Tigray'a askeri operasyon yapılmayacak

Etiyopya'da Tigraylı isyancılar geri çekilme kararı aldı

BM, Etiyopya'daki 'insan hakları ihlallerinin' soruşturulmasını kabul etti

Etiyopya'da ordu, stratejik Woldia-Mekelle yolunda kontrolü tekrar sağladı

Etiyopya'da ordu, stratejik Woldia-Mekelle yolunda kontrolü tekrar sağladı
Etiyopya'da insani yardıma muhtaçların sayısı 23 milyonu buldu

Etiyopya'da insani yardıma muhtaçların sayısı 23 milyonu buldu
ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Etiyopya'daki krizin çözümü için Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi, Etiyopya'daki krizin çözümü için Türkiye'yi ziyaret edecek