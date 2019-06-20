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Dünya

Etiyopya Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke

Etiyopya Mülteciler ve Yurda Dönenler Ajansı Direktörü Chane, "Dünya Mülteciler Günü, Afrika'daki en büyük ikinci mülteci nüfusuna sahip ülkemiz için daha büyük anlam taşıyor." dedi.

Tufan Aktaş   | 20.06.2019
Etiyopya Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke

Addis Abeba

Etiyopya Mülteciler ve Yurda Dönenler Ajansı (ARRA) Direktörü Kebede Chane, ülkesinin Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke olduğunu ve komşularına açık kapı politikasını sürdürdüğünü söyledi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler (BM) ve ARRA ortaklığında Dünya Mülteciler Günü etkinliği düzenlendi.

Mülteci çocukların da sahne performanslarıyla eşlik ettiği etkinlikte konuşan ARRA Direktörü Chane, mültecilerin yüzde 86'sının gelişmekte olan ülkelerde olduğunu hatırlattı.

"Dünya Mülteciler Günü, Afrika'daki en büyük ikinci mülteci nüfusuna sahip ülkemiz için daha büyük anlam taşıyor." diyen Chane, sınırlı kaynaklarına rağmen Etiyopya'nın mültecilere açık kapı politikasını sürdürdüğünü belirtti.

Etkinlikte söz alan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Etiyopya Temsilcisi Clementine Nkweta-Salamm, uluslararası kamuoyunun sahada Etiyopya'ya daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Etiyopya'nın açık kapı politikasına övgüde bulunan Salamm, "Mültecileri korumanın yanı sıra mülteciliğe yol açan sorunlara da çözüm üretmeliyiz." ifadesini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, gönderdiği görüntülü mesajında, tüm dünyaya mülteciler için harekete geçme çağrısında bulundu.

Etiyopya, Güney Sudan, Sudan, Somali ve Eritre gibi ülkelerden yaklaşık 900 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor. Afrika'da en çok mülteciye sahip ülke ise 1,2 milyon mülteci ile Uganda.

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