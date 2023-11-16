Dolar
28.67
Euro
31.09
Altın
1,963.54
ETH/USDT
2,052.90
BTC/USDT
37,168.00
BIST 100
7,771.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Estonya Başbakanı Kallas, NATO Genel Sekreteri olmayı değerlendiriyor

Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın, Jens Stoltenberg'in görev süresinin gelecek yıl sona ermesinin ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceği bildirildi.

Murat Temizer  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Estonya Başbakanı Kallas, NATO Genel Sekreteri olmayı değerlendiriyor

Varşova

Estonya Kamu Yayıncılığı ERR'nin haberinde Kallas'ın Washington'daki temaslarına yer verildi.

ABD'de POLITICO Savunma Zirvesi'nde konuşan Kallas'a, Stoltenberg'in görev süresinin sona ermesinin ardından gelecek yıl NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğinin sorulması üzerine Kallas "evet" yanıtını verdi ve bu yanıt alkışlarla karşılandı.

Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg 2014'ten bu yana NATO Genel Sekreteri olarak görev yapıyor ve görev süresi dört kez uzatıldı.

46 yaşında bir avukat olan Kallas, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçilerinden ve Avrupa Birliği ve NATO içinde Rusya'nın en sert eleştirmenlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Kallas, diğer konuların yanı sıra NATO'ya Rusya'ya sınırı olan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya için daha kapsamlı bir savunma planı sunması için baskı yapmıştı.

Kallas'ın Reform Partisi martta Estonya'daki seçimlerden ezici bir zaferle ayrılmıştı ancak ülke medyasında çıkan haberlerde Kallas'ın eşinin, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yla savaşa başlamasının ardından Moskova'da faaliyet göstermeye devam eden bir taşımacılık şirketinin önemli hissedarlarından biri olarak kaldığının ortaya çıkmasının ardından ağustosta popülaritesi düşmüştü.

Kallas, daha önce Estonyalı şirketlere Rusya'daki faaliyetlerini durdurmaları çağrısında bulunmuştu.

Eşinin ticari faaliyetlerinin ayrıntılarını bilmediğini söyleyen Kallas'a Cumhurbaşkanı Alar Karis ve halktan istifa çağrıları gelmişti ancak istifa kararı almamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konut yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Estonya Başbakanı Kallas, NATO Genel Sekreteri olmayı değerlendiriyor

Estonya Başbakanı Kallas, NATO Genel Sekreteri olmayı değerlendiriyor

NATO, AWACS filosunu yenileyecek

NATO ve AB'den "Ukrayna'ya desteğe devam etmeliyiz" mesajı

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: İsveç'i 32'inci NATO müttefiki olarak karşılamanın zamanı gelmiştir

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: İsveç'i 32'inci NATO müttefiki olarak karşılamanın zamanı gelmiştir
Rusya: Çıkarlarımız dikkate alınmadan Avrupa'da askeri güvenlik sağlanamaz

Rusya: Çıkarlarımız dikkate alınmadan Avrupa'da askeri güvenlik sağlanamaz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Anglosaksonlar, Orta Doğu'yu büyük savaşın eşiğine sürüklüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Anglosaksonlar, Orta Doğu'yu büyük savaşın eşiğine sürüklüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet