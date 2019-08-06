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Dünya

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki yeniden aday

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, 15 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Yosra Ouanes,Enes Canlı   | 06.08.2019
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki yeniden aday

Tunus

Tunus'ta 2011-2014 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Munsif el-Merzuki, yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylığı için Meclis'teki 10 milletvekilinin ismini sunduğunu belirterek, gelecek günlerde resmi adaylık başvurusunu yapacağını söyledi.

"Başka Bir Tunus" isimli çatı koalisyon, bugün yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Munsif el-Merzuki'yi destekleyeceğini duyurmuş ve Merzuki'nin adaylığı konusunda Tunus siyasetindeki başka isimlerle iş birliğine hazır olduklarını belirtmişti.

Tunus yasalarına göre, bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için "en az 10 milletvekili veya yerel meclislerden 40 başkan yahut 10 bin seçmenin imzası" gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da 93 yaşında vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri, 15 Eylül'e çekilmişti.

Tunus'ta adaylık başvuruları 9 Ağustos'ta son buluyor. Şu ana kadar Başbakan Yusuf Şahid, medya patronu Nebil Karvi ve Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıkan adaylar arasında.

Tunus Meclisi'ndeki birinci parti Nahda Hareketi ise henüz cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kararını açıklamadı.

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