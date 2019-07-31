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Dünya

Tunus'un ikinci partisi Cumhurbaşkanı adayını belirledi

Tunus parlamentosundaki ikinci parti Yaşasın Tunus Hareketi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarının mevcut Başbakan Yusuf Şahid olduğunu duyurdu.

Yosra Ouanes,Hamdi Yıldız   | 31.07.2019
Tunus'un ikinci partisi Cumhurbaşkanı adayını belirledi

Tunus

Tunus parlamentosundaki ikinci parti Yaşasın Tunus Hareketi, 15 Eylül'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Yusuf Şahid'in aday gösterileceğini bildirdi.

Tunus resmi ajansına (TAP) konuşan Yaşasın Tunus Hareketi Genel Sekreteri Yusuf el-Azzabi, Cumhurbaşkanı adaylarının Başbakan Yusuf Şahid olduğunu söyledi.

Azzabi, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu yastan dolayı Şahid'in söz konusu açıklamayı yapmaktan kaçındığını dile getirdi.

Tunus'ta 17 Kasım'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Sibsi'nin geçen hafta vefat etmesinin ardından 15 Eylül'e çekilmişti.

Başbakan Şahid'e yakın isimlerin bir araya geldiği "Yaşasın Tunus" partisi 27 Ocak'ta kurulmuştu. Partinin Genel Sekreterliğine nisan ayında seçilen Yusuf el-Azzabi, Başbakan Şahid'in partinin üyesi değil siyasi lideri olduğunu söylemiş ancak söz konusu liderlikle ilgili ayrıntılı bilgi vermemişti.

Tunus Parlamentosunda Nahda Hareketi 68 milletvekiliyle birinci, başbakanın lideri olduğu Yaşasın Tunus Partisi 44 milletvekiliyle ikinci, Tunus'taki son seçimlerin galibi Nida Tunus ise 40 milletvekiliyle üçüncü sırada yer alıyor.

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