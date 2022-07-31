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Dünya

Eski Pentagon Müsteşarı: Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Dov S. Zakheim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna tahılı ve göç konusundaki politikalarına dikkati çekerek, Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ettiğini belirtti.

Can Hasasu   | 31.07.2022
Eski Pentagon Müsteşarı: Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor

Washington DC

Bazı düşünce kuruluşlarında analistlik de yapan Zakheim, The Hill gazetesi için "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galibiyeti" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok kesim tarafından "öngürülemez" olarak nitelendirildiğine işaret eden Zakheim, "En kafa karıştırıcı görünen dış politikayı yürütüyor gibi görünmesine rağmen (belki de bazı açılardan bu nedenle) Birleşmiş Milletler ile birlikte çalışan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında, Karadeniz'deki limanlar üzerinden Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına izin verecek bir anlaşmaya aracılık edebildi." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna tahılına yönelik yaptığı engelleme sonucu 22 milyon tahılın sevk edilemediğini ve Rusya ile Kiev arasında mayınların temizlenmesi konusunda anlaşmazlıklar yaşandığını belirten Zakheim, "Bu çıkmazın sonucunda uluslararası gıda fiyatları fırladı ve milyonlarca insan açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu da Avrupa'ya yeni bir kitlesel göç riskini doğuruyordu." değerlendirmesinde bulundu.

"Tahıl anlaşması tam bir cankurtaran"

Zakheim, İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile Rusya'nın da yurt dışına gıda ve gübre çıkarabileceğini ifade ederek, "Bu anlaşma tam bir cankurtaran." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı rol ile büyük övgüler aldığına işaret eden Zakheim, "Tahıl anlaşmasının Türkiye Cumhurbaşkanı (Erdoğan) için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok." ifadesini kullandı.

Zakheim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşta olmalarına rağmen hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler sürdürerek anlaşmayı mümkün kıldığının altını çizerek, "Erdoğan, en azından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor." dedi.

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