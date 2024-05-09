Dolar
32.22
Euro
34.71
Altın
2,323.07
ETH/USDT
2,995.20
BTC/USDT
61,505.00
BIST 100
10,248.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan Netanyahu'ya istifa çağrısı

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Netanyahu, Başbakan olarak görevini sürdürmekten nasıl utanmıyorsun? Sorumluluk al ve evine dön." ifadesini kullandı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan Netanyahu'ya istifa çağrısı

Kudüs

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert eleştiriler yönelterek istifa etmesini istedi.

Liberman, İsrail merkezli Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, "Netanyahu, Başbakan olarak görevini sürdürmekten nasıl utanmıyorsun? Sorumluluk al ve evine dön." dedi.

ABD-İsrail ilişkileri hakkında Liberman, "Biz, ABD'nin cömertliği sayesinde yaşıyoruz. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (Şubat ayında Gazze'de ateşkes için sunulan tasarı) veto hakkını kullanmamış olsaydı, tüm dünya bizimle ilişkilerini uzun zaman önce kesmiş olurdu." diye konuştu.

Liberman, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin Netanyahu'nun siyasi hırsı sebebiyle zedelendiğini belirterek, "Netanyahu, ülkeyi umursamıyor, siyasi olarak var olmaktan başka bir şeyi önemsemiyor." ifadesini kullandı.

Eski İsrail Savunma Bakanı, "Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşmasına varmayı ve Filistin devletini kabul etmeyi" tercih ettiğini savunarak, "Suudi Arabistan bizimle barışı bizim için istemiyor, barışçıl olmayan nükleer programı ABD Kongresinde ilerletmek için istiyor." iddiasında bulundu.

Siyasileri erken seçime ikna etmek için var gücüyle çalışacağını söyleyen Liberman, "Bunun bir çocuk oyunu olmadığını anlamaları gerekiyor, her türlü düşünceyi geride bırakıp seçimlere gitmeliyiz." dedi.

Liberman, ayrıca mevcut durumdan en çok girişimcilerin sıkıntı çektiğini vurgulayarak "Gençler dizüstü bilgisayarlarını alıp İsrail'den ayrılacaklar." görüşünü dile getirdi.

Erken seçimlere gidilmesine karşı olduğunu açıklayan Netanyahu, muhalefet ve çeşitli çevrelerce eleştiriliyor. Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler de sık sık hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan son 3 haftada yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü
Ülke genelinde toz taşınımı bekleniyor
Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke olmayı sürdürüyor
Sinan Ateş cinayeti sanıkları 1 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak
THY'nin yolcu sayısı 25 milyonun üzerine çıktı

Benzer haberler

Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan Netanyahu'ya istifa çağrısı

Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan Netanyahu'ya istifa çağrısı

ABD’li senatörler UCM Başsavcısını Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarmaması için tehdit etti

İsrail ana muhalefet lideri Lapid: İsrail hükümeti esirleri terk etti

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüştü

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla telefonda görüştü
İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu'nun konutu önünde protesto gösterisi düzenledi

İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu'nun konutu önünde protesto gösterisi düzenledi
İsrail medyasına göre hükümet, Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri çıkarılması ihtimalini görüşüyor

İsrail medyasına göre hükümet, Netanyahu'ya uluslararası tutuklama emri çıkarılması ihtimalini görüşüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet