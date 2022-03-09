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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile baş başa görüştü.
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Dünya, Koronavirüs

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Mücahit Aydemir   | 09.03.2022
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüse yakalandı

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), koronavirüs testi pozitif çıkan 73 yaşındaki eski Başbakan Netanyahu'nun hastalığı hafif geçirdiğini aktardı.

Öte yandan İsrail Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda, Netanyahu'ya acil şifalar diledi.

Binyamin Netanyahu, 1996'dan 1999'a ve 2009'dan 2021'e kadar İsrail başbakanı olarak görev yapmıştı.

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