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Dünya

Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı idam edilebilir

Eşini öldürdüğünü itiraf eden İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ali Necefi'nin avukatı Hamid Guderzi, "Mahkemenin kısas hükmü vermesi uzak bir ihtimal değil." dedi.

Ahmet Dursun   | 28.07.2019
Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı idam edilebilir

Ankara

Eşini öldürdüğünü itiraf eden İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin avukatı Hamid Guderzi, müvekkilinin idam edilebileceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Guderzi, mahkemenin, kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanan 67 yaşındaki Necefi hakkındaki hükmü henüz açıklamadığını belirtti.

Necefi'nin öldürdüğü eşi 35 yaşındaki Mitra Ostad'ın ailesinin mahkemeden kısas hükümlerinin uygulanmasını istediğini aktaran Guderzi, maktulün ailesiyle kısas talebinden vazgeçmeleri için görüştüklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Guderzi, müvekkilinin idam edilebileceğine dikkat çekerek "Mahkemenin kısas hükmü vermesi uzak bir ihtimal değil." dedi.

Uzun dönem Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuş reformistlerin önde gelen isimlerinden Necefi, 28 Mayıs'ta ikinci eşi Mitra Ostad'ı silahla vurarak öldürmüştü. Cinayetten sonra polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti. Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. 

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