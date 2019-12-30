Euro
6.65
Dolar
5.95
BIST 100
114,774.10
Altın
1,512.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis

Hırvatistan'ın eski başbakanlarından Ivo Sanader, görevini kötüye kullanarak rüşvet aldığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kayhan Gül   | 30.12.2019
Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis

Zagreb

 Zagreb Kanton Mahkemesinde yeniden görülen "INA-MOL" davasında karar açıklandı.

Macar petrol ve gaz şirketi MOL'un, Hırvatistan'daki enerji şirketi INA'yı devralması sürecinde Sanader'in rüşvet aldığına hükmeden mahkeme, eski başbakanı "rüşvet almak" suçundan 6 yıl, MOL yöneticisi Zsolt Hernadi'yi de "rüşvet vermek" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın gerekçelerini açıklayan hakim Maja Stampar, Sanader'in 10 milyon avro karşılığında MOL'un INA'yı devralması lehine oy kullanacağını Hernadi'ye söylediğini ve başbakanlık görevini kötüye kullandığını aktardı.

Mahkeme ayrıca o dönem üzerinde uzlaşılan 10 milyon avroluk rüşvetin yarısını aldığı tespit edilen Sanader'in, söz konusu 5 milyon avroyu devlete iade etmesine de karar verdi.

Hernadi Hırvatistan'da olmadığından, kısa süre önce ameliyat olan Sanader ise cezaevinde olduğu için duruşmaya katılmadı.

"INA-MOL" davası 2013'te karara bağlanmış ancak Anayasa Mahkemesi 2015'te davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.

Bu arada, 2003-2009 yıllarında başbakanlık yapan Sanader, daha önce de farklı davalarda rüşvet almak, görevi kötüye kullanmak, haksız kazanç elde etmek ve yolsuzluk yapmak gibi suçlardan cezalar almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor
Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde Çoklu Öncelik Stratejisi
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor

Benzer haberler

Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis

Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader'e 6 yıl hapis

TİKA'dan Hırvatistan'da milli ekipmanlarla 3D modelleme eğitimi

Igor Tudor Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile anlaştı

Hırvatistan'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti

Hırvatistan'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı için 11 aday yarışacak

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı için 11 aday yarışacak
Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı için 11 aday yarışacak

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı için 11 aday yarışacak