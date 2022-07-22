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Dünya

Eski Filistin Başbakan Yardımcısı Şair'e Nablus'ta silahlı saldırı

Filistin'de 2006-2007 yıllarında Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Nasıruddin eş-Şair, Nablus'ta uğradığı silahlı saldırıda ayaklarından vuruldu.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 22.07.2022
Eski Filistin Başbakan Yardımcısı Şair'e Nablus'ta silahlı saldırı

Nablus

Eski Filistin Başbakan Yardımcısı Nasıruddin eş-Şair, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Filistin polis sözcüsü Luey Erzeykat, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Erzeykat, eski Başbakan Yardımcısı Şair'in Nablus kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu yaralandığını kaydetti. Erzeykat, Filistin emniyet güçlerinin, faillerin yakalanması için arama çalışmalarına başladığını belirtti.

Yerel kaynaklar da Nablus'un güneyindeki Kefr Kalil köyünde bulunduğu sırada aracı hedef alınan Şair'in, silahla ayaklarından vurulduğu ve Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini verdi.

Abbas'tan "acil soruşturma" talimatı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas saldırıyı kınadı. Abbas'ın, emniyet güçlerine olayla ilgili acil soruşturma başlatılması ve faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Ulusal En-Necah Üniversitesi ve çeşitli sendikalar da saldırıyı kınayarak, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Batı Şeria'da Hamas hareketinin yöneticilerinden ve eski tutuklulardan olan Şair, 2006-2007 yıllarında Filistin Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

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