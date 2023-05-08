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Dünya

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti

Washington

Kemal Derviş, rahatsızlığı dolayısıyla uzun süredir ABD'de tedavi görüyordu.

1949 yılında İstanbul'da doğan Derviş, İngiltere'de ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. ABD'de doktorasını yapan Derviş, bu alanda üniversitelerde dersler verdi.

1977 yılında Dünya Bankası'ndaki kariyerine başlayan Derviş, 1996 yılında bu kurumun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Derviş, 2001 ve 2002'de yaşanan mali krizler sonrasında Türkiye'ye davet edildi. Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılan Derviş, 2001-2002'de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.

Derviş, bu görevinde IMF ile müzakereleri yönetirken, hazırladığı programla finans sisteminde önemli reformlar gerçekleştirdi.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilen Derviş, 2005'te milletvekilliğinden istifa ederek 2009'a kadar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanlığı'nı yürüttü.

Derviş'in çok sayıda kitabının yanı sıra akademik dergilerde ve güncel yayınlarda makaleleri yayımlandı.




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