Euro
6.78
Dolar
6.09
BIST 100
110,785.40
Altın
1,639.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar hayatını kaybetti

Eski BM Genel Sekreteri Perulu diplomat Javier Perez de Cuellar, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Betül Yürük   | 05.03.2020
Eski BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) 5’inci genel sekreteri Javier Perez de Cuellar yaşamını yitirdi. 

Latin Amerika’dan BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk diplomat

Latin Amerika’dan BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk diplomat olan de Cuellar, 1982-1991 yılları arasında iki dönem görev yaptı.

De Cuellar, 1988’de 10 yıl süren Irak-İran savaşını sonlandıran müzakerelerde ve Sovyetler Birliği güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinde önemli rol oynamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans
İdlib denkleminde İran'ın tavrı
Şili tarihi referanduma hazırlanıyor
Küresel büyüme koronavirüs tehdidi altında

Benzer haberler

Eski BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar hayatını kaybetti

Eski BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar hayatını kaybetti

UNESCO: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi

Uluslararası sözleşmeler mülteciler konusunda ülkelere nasıl zorunluluklar getiriyor

BM yetkilisinden 'Irak'taki silahlı grupların devlet kontrolüne alınması' çağrısı

BM yetkilisinden 'Irak'taki silahlı grupların devlet kontrolüne alınması' çağrısı

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Rusya ve Esed rejimi savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Rusya ve Esed rejimi savaş suçu işledi