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Eski ABD Başkanı Trump'tan "suikast girişimi" hakkında açıklama: "Sadece önemli başkanlar vurulur"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, uğradığı ikinci "suikast girişiminden" sonra yaptığı açıklamada, "sadece önemli başkanların vurulduğunu" söyledi.

Şilan Turp, Dilara Karataş  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Eski ABD Başkanı Trump'tan "suikast girişimi" hakkında açıklama: "Sadece önemli başkanlar vurulur"

Ankara
Trump, 15 Eylül'de Florida'da bulunduğu yerin civarında meydana gelen "suikast girişiminin" ardından Michigan eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde konuştu.

Başkanlığın "tehlikeli bir iş" olduğuna dikkati çeken Trump, "Sonra da neden bana ateş edildiğini merak ediyorsunuz. Bilirsiniz, sadece önemli başkanlar vurulur." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, "suikast girişimi"nin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile "çok güzel bir görüşme" yaptığını ve Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'ten "çok güzel bir telefon" aldığını kaydetti.

"Modi harika bir insan"

Eski ABD Başkanı Trump ayrıca, Quad liderler zirvesine katılmak üzere ABD'ye gelecek Hindistan Başkanı Narendra Modi ile görüşeceklerini söyledi.

Modi'nin "harika bir insan" olduğunu ifade eden Trump, öte yandan Hindistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin gümrük vergileri konusunda suiistimallerinin olduğunu savundu.

Trump, "Hindistan ki çok büyük bir suistimalcidir, (Modi) gelecek hafta benimle buluşmaya geliyor ve Modi, o harika biri." dedi.

Trump'a "suikast girişimi"

Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerinin, olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

FBI, olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımlamıştı.

Dün hakim karşısına çıkan Routh'a, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltilmişti.

Daha önce başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.

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