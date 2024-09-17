Dolar
34.05
Euro
37.96
Altın
2,575.05
ETH/USDT
2,312.80
BTC/USDT
58,977.00
BIST 100
9,734.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski ABD Başkanı Trump'tan, kripto para sektörüne giriş sinyali

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, kripto para sektörüne girmenin gerekliliğini vurgulayarak, bu alandaki yeni girişimine başlayacağı sinyalini verdi.

Murat Karadağ  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Eski ABD Başkanı Trump'tan, kripto para sektörüne giriş sinyali

Ankara

Sosyal medya platformu X üzerinden, oğulları Donald Trump Jr ve Eric Trump ile "World Liberty Financial" projesini birlikte yürüteceği girişimciler Chase Herro ve Zachary Folkman'la katıldığı canlı yayında kripto para sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kriptonun yeni finansal sistemi dönüştüreceğinin altını çizen Trump, "Kripto, girişmemiz gereken bir alan. Sevsek de sevmesek bunu yapmalıyız." dedi.

Trump'ın yakın aile dostlarından emlak zengini Steve Witkoff yaptığı açıklamada, "World Liberty Financial" projesinin 9 ay önce başladığını kaydederek, Herro ve Folkman'ı Trump ailesiyle tanıştırdığını söyledi.

New York Times gazetesine göre, Trump ve oğullarının temmuzdan bu yana sosyal medya hesaplarından tanıtımına başladığı "World Liberty Financial" şirketinin yakın gelecekte "$WLFI" kripto para adıyla halka arz olacak.

Öte yandan, Trump'ın kripto para sektörüne girişmesi ABD'de birçok kesim tarafından tepkilere yol açarken, kasımda seçilmesi durumunda, kripto girişimine katılımının ciddi çıkar çatışmalarına yol açacağı belirtiliyor.

Trump, temmuzda Nashville'de düzenlenen Bitcoin Konferansı'nda kripto para birimlerine ilişkin politikası hakkında yaptığı değerlendirmede, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Osmaniye'den başvuruları almaya başlayacağız
Tekirdağlı balıkçılar Marmara'da umduğunu bulamayınca rotayı Karadeniz'e çevirdi
Erzurum'da sağanak etkili oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Ürdün'ü ziyaret edecek
Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı

Benzer haberler

Eski ABD Başkanı Trump'tan, kripto para sektörüne giriş sinyali

Eski ABD Başkanı Trump'tan, kripto para sektörüne giriş sinyali

Amerikalı Senatör Schumer, Kongrenin, Gizli Servisin ihtiyacını karşılaması gerektiğini belirtti

Biden'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu

Biden, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından Trump'ı aramış ancak ulaşamamış

Biden, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından Trump'ı aramış ancak ulaşamamış
Biden, Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayı değerlendirdi

Biden, Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayı değerlendirdi
Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın şüphelisinin sabıka listesi kabarık

Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın şüphelisinin sabıka listesi kabarık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet