Dolar
9.15
Euro
10.63
Altın
1,793.06
ETH/USDT
3,570.00
BTC/USDT
57,250.00
BIST 100
1,413.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Eski ABD Başkanı Trump'tan 'Beni hala özlemediniz mi?' mesajı

Eski ABD Başkanı Trump, Biden'ın şu anki politikalarında "başarısız" olduğunu belirterek, "Beni hala özlemediniz mi?" açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 13.10.2021
Eski ABD Başkanı Trump'tan 'Beni hala özlemediniz mi?' mesajı

Washington

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden'ın "başarısız" olduğu mesajını veren Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" ifadesiyle açıklamasına son verdi.

Trump, 2016-2021 döneminde ABD'nin 45. Başkanı olarak görev yapmıştı. Trump, Biden'ın galibiyetiyle neticelenen 3 Kasım 2020 seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu ancak seçimlerde hile ile Biden'ın başkanlığı elde ettiğini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de hazirandan bu yana 90 bin 'önlenebilir' Kovid-19 ölümü yaşandı
Sağlık Bakanı Koca'dan üniversite öğrencilerine aşı çağrısı
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 kaynaklı ölümlerde bu yıl en düşük rakamlar görüldü
Çin, Kovid-19 vaka sayısının 100 binin altında kalma nedeninin "katı tedbirler" olduğunu savundu

Benzer haberler

Eski ABD Başkanı Trump'tan 'Beni hala özlemediniz mi?' mesajı

Eski ABD Başkanı Trump'tan 'Beni hala özlemediniz mi?' mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Müttefiklerimizin müttefiklik ilişkisine uygun davranmalarını temenni ediyoruz

Biden yönetimi, Afganlar dışında ülke tarihinde en az mülteci alan yönetim oldu

ABD halkının Biden'a desteğinin azalması Virginia'daki valilik yarışını kızıştırdı

ABD halkının Biden'a desteğinin azalması Virginia'daki valilik yarışını kızıştırdı
ABD, 3 bin 750 nükleer silah başlığı bulundurduğunu açıkladı

ABD, 3 bin 750 nükleer silah başlığı bulundurduğunu açıkladı
Trump, Twitter hesabının açılması için mahkemeye başvurdu

Trump, Twitter hesabının açılması için mahkemeye başvurdu