Dolar
9.07
Euro
10.50
Altın
1,792.59
ETH/USDT
3,493.00
BTC/USDT
56,850.00
BIST 100
1,413.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 kaynaklı ölümlerde bu yıl en düşük rakamlar görüldü

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerde düşüşün sürdüğünü ve bu yılın en düşük can kaybı rakamlarının görüldüğünü açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 13.10.2021
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 kaynaklı ölümlerde bu yıl en düşük rakamlar görüldü Fotoğraf: Riccardo De Luca - Anadolu Ajansı

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Birçok ülkenin, bu yılın sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40'ına Kovid-19 aşısı yaptırma hedefine ulaşamama riskinin bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "Aşı piyasasından fiili olarak dışlanan ve çoğu Afrika'da bulunan 56 ülke, eylülün sonuna kadar nüfuslarının yüzde 10'unu aşılama hedefine ulaşamadı." dedi.

Ghebreyesus, Kuzey Kore, Eritre ve Brundi'de ise henüz aşılamaların başlamadığı bilgisini paylaştı.

Aşılama hedefine ulaşamayan ülkelerin büyük çoğunluğunun aşı tedarik sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Küresel aşı tedariklerini kontrol eden ülke ve firmalara, bir kez daha COVAX ve AVAT programlarına aşı yollamayı önceleme çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Ghebreyesus, dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin son gelişmeleri ise "Haftalık Kovid-19 ölümlerindeki düşüş sürmekte ve an itibarıyla bu yılın en düşük rakamlarında seyretmektedir." ifadeleriyle değerlendirdi.

Buna karşın dünyada haftalık Kovid-19 can kayıplarının, yaklaşık 50 binlerde ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Avrupa dışındaki bölgelerde de can kayıpları azalıyor. Bazı ülkelerde ise yeni dalgalar ve can kaybı artışları gözlemleniyor." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 kaynaklı ölümlerde bu yıl en düşük rakamlar görüldü
Çin, Kovid-19 vaka sayısının 100 binin altında kalma nedeninin "katı tedbirler" olduğunu savundu
Üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınıyor
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz
Rusya'da 984 ile Kovid-19'dan günlük en yüksek can kaybı açıklandı

Benzer haberler

Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 kaynaklı ölümlerde bu yıl en düşük rakamlar görüldü

Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 kaynaklı ölümlerde bu yıl en düşük rakamlar görüldü

Üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınıyor

Rusya'da 984 ile Kovid-19'dan günlük en yüksek can kaybı açıklandı

Aşısız gençlere 'Kovid-19'u çok ağır geçirebilirsiniz' uyarısı

Aşısız gençlere 'Kovid-19'u çok ağır geçirebilirsiniz' uyarısı
Sağlıklı uyku Kovid-19 aşısı sonrası antikor oluşumunu doğrudan etkiliyor

Sağlıklı uyku Kovid-19 aşısı sonrası antikor oluşumunu doğrudan etkiliyor
Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı

Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı