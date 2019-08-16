Euro
6.16
Dolar
5.55
BIST 100
96,634.50
Altın
1,509.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy konuşuyor
logo
Dünya

Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı

Beşşar Esed'in kuzeni Firas Esed, gerçek soyadlarının "canavar" anlamına gelen Arapça "vahş" olduğunu bildirdi.

Muhammed Temim Hocaoğlu   | 16.08.2019
Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı

Ankara

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in muhalif kuzeni Firas Esed, dedeleri Ali Esed'in soyadını Arapçada "canavar" anlamına gelen "vahş"tan, "aslan" anlamına gelen "esed"e çevirdiğini duyurdu.

Beşşar Esed'in amcasının oğlu Firas Esed, sosyal medya hesabından dedeleri Ali Esed'in kimlik fotoğrafını paylaşarak gerçek soyadlarının "esed" değil "vahş" olduğunu açıkladı.

Söz konusu fotoğrafta dedesinin isminin Ali, soyadının ise "vahş" olduğu görüldü.

Arapçada "vahş" canavar, "esed" aslan anlamına geliyor.

Kuzen Esed'in, fotoğrafı "Herkes hızlıca paylaşsın ve kaydetsin. Şikayetler nedeniyle belge silinebilir." notuyla paylaşması dikkati çekti.

Firas Esed, daha önceki sosyal medya paylaşımlarında Beşşar Esed'in en az 500 bin sivili ve kendi ailesinin de mensup olduğu Alevi mezhebinden 100 binden fazla Suriyeliyi öldürdüğünü ifade etmişti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor

Benzer haberler

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı

Rejim ülkeye dönen bin 900'den fazla Suriyeliyi alıkoydu

Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü

Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü
Türk ve ABD askeri heyetleri Şanlıurfa'da görüşecek

Türk ve ABD askeri heyetleri Şanlıurfa'da görüşecek
Rejim güçleri kimyasal silah katliamının mağduru Han Şeyhun'a yaklaştı

Rejim güçleri kimyasal silah katliamının mağduru Han Şeyhun'a yaklaştı