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Dünya

Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda ele geçirdiği Maarratünnuman ilçesini hayalet kente çevirdi.

Eşref Musa,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 29.01.2020
Esed ve Rusya, Maarratünnuman'ı harabeye çevirdi Fotoğraf: İzzeddin İdilbi/AA

İdlib

Esed ve Rusya, Maarratünuman'ı harabeye çevirdi

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda ele geçirdiği Maarratünnuman ilçesini hayalet kente çevirdi. Hedef gözetmeden yapılan saldırılar sonrasında, ilçedeki hemen her binanın zarar gördüğü ve tarihi mekanların da hasar aldığı görülüyor. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )

AA, Esed rejimi ve destekçilerinin gece geç saatlerde ele geçirdiği Maarratünnuman ilçe merkezini, Rusya destekli rejim güçlerinin girmesinden hemen önce havadan drone ile görüntüledi.

Görüntülerde, ilçe merkezindeki saldırıların yoğunluğu gözler önüne seriliyor.


Hedef gözetmeden yapılan saldırılar sonrasında, ilçedeki hemen her binanın zarar gördüğü ve tarihi mekanların da hasar aldığı görülüyor.

Osmanlı döneminden yapıların bulunduğu tarihi yerleşim, Maarratünnuman

İdlib'in güneyinde, Türkiye'ye 70 kilometre mesafede yer alan ilçe, Osmanlı döneminden han, cami ve medrese gibi yapıların bulunduğu tarihi bir yerleşim olarak biliniyor.

Ekim 2012'den bu yana muhalif grupların kontrolünde bulunan Maarratünnuman'ı hayalet kente dönüştüren saldırılar Kasım 2019'da başladı.

Halep - İdlib - Hama - Humus - Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan M5 kara yolunun üzerinde yer almasıyla da stratejik öneme sahip ilçe, rejim güçlerinin yoğun saldırılarının aralıksız hedefi olmaya devam etti.

Bölgedeki göçe ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürlüğünün AA ile paylaştığı verilere göre, Kasım 2019'dan bu yana ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 300 bin civarında sivilin tümü göç etti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.

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