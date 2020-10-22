Esed rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti
Esed rejiminin Şam müftüsü Muhammed Adnan Afyoni'nin aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ankara
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Şam müftüsü Muhammed Adnan Afyoni'nin aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, Afyoni akşam saatlerinde Şam kırsalındaki Kadsiya beldesinde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti.
Haberde faile ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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