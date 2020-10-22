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Dünya

Esed rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Esed rejiminin Şam müftüsü Muhammed Adnan Afyoni'nin aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ethem Emre Özcan   | 22.10.2020
Esed rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Ankara

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Şam müftüsü Muhammed Adnan Afyoni'nin aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, Afyoni akşam saatlerinde Şam kırsalındaki Kadsiya beldesinde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti.

Haberde faile ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



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