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Dünya

BAE: Vatandaşlarımız İsrail'i vizesiz ziyaret edebilecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının normalleşme anlaşması yapılan İsrail'i vizesiz ziyaret edebileceğini açıkladı.

Çağrı Koşak   | 22.10.2020
BAE: Vatandaşlarımız İsrail'i vizesiz ziyaret edebilecek Fotoğraf: Faiz Abu Rmeleh/AA

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansının yayınladığı (WAM) Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "BAE vatandaşları, İsrail'i vizeye ihtiyaç duymadan en fazla 90 gün boyunca ziyaret edebilecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail ve BAE arasındaki vize muafiyeti anlaşması, 20 Ekim'de BAE heyetinin Tel Aviv ziyareti sırasında, iki ülke arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşma ise 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende imzalanmıştı.

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