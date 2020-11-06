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Dünya

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti

Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında 4 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Ahmet Karaahmet,Mehmet Burak Karacaoğlu   | 06.11.2020
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti

İdlib

Esed rejimi güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezini topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) medya sorumlularından Hasan el Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bombardımanda 4 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğünü bildirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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