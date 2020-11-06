Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Afrikalı Müslümanlar, İzmir'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Güney Afrika'da, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tufan Aktaş   | 06.11.2020
Güney Afrikalı Müslümanlar, İzmir'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

İstanbul

Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Nur'ul Hamidiye Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, Müslüman Yargı Konseyi (MJC) Başkan Yardımcısı Moulana Abdul Khaliq Ebrahim Allie ve Awkaf Vakfı Başkan Yardımcısı Mickael Collier katıldı. 

Cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında duygularını paylaşan MJC Başkan Yardımcısı Allie, geçmişte ve günümüzde Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya Müslümanlarına yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti.

Namaz için toplanan cemaate hitap eden Başkonsolos Yeşildağ, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların birbirlerinin sevinç ve kederlerini paylaştığını, Güney Afrikalı Müslümanların da bugün Türk kardeşlerinin acısına ortak olduğunu söyledi.

Awkaf Vakfı, hafta içinde yaptığı basın çağrısıyla Güney Afrika'daki tüm camilerden İzmirli depremzedeler için dua edilmesini ve gıyabi cenaze namazı kılınmasını istemişti.

Cape Town şehrinde 135 yıl önce Osmanlı Sultanı 2. Abdulhamid'in yardımları ile inşa edilen Nur'ul Hamidiye Camisi son olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son bir haftada Kovid-19 vaka ve ölümlerinde hızlı yükseliş yaşandı
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 347 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: Kovid-19'un yayılması sağlık sistemini çökertecek

Benzer haberler

Vali Köşger'den, deprem mağdurlarına kira ve taşınma için komisyonlara başvuru çağrısı

Vali Köşger'den, deprem mağdurlarına kira ve taşınma için komisyonlara başvuru çağrısı

Güney Afrikalı Müslümanlar, İzmir'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Ticaret Bakanı Pekcan: İzmir'imiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Kurum: Deprem konutlarının maliyeti hesaplanıp yüzde 40-50 indirim yapılacak

Bakan Kurum: Deprem konutlarının maliyeti hesaplanıp yüzde 40-50 indirim yapılacak
Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu: Esnafımızın yanındayız

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Seferihisar'da incelemelerde bulundu: Esnafımızın yanındayız
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: İzmir'e bugün 10 milyon lira daha kaynak aktarıldı