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Dünya

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırılarında 1 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib ilinin güneyindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet,Mehmet Burak Karacaoğlu,Ethem Emre Özcan   | 12.06.2021
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırılarında 1 sivil öldü

İdlib

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor.

Rejim güçleri, sabah saatlerinde İdlib'in güneyindeki Keferlete, Beynin, Keferavid, Fileyfil, Sfohin, Deyir Sünbül, Merayen ve Mağara köylerini karadan karaya atış yapan silahlarla hedef aldı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) İdlib Medya Sorumlusu Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keferlete'ye yapılan saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Halife, saldırıların ardından sivil savunma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Yaralılar arasında 2 çocuk var, bir de ağır yaralı bir sivil var. Yaralılar sağlık merkezlerine nakledildi." dedi.

Rejim güçlerinin önceki gün İdlib'in İblin köyüne gerçekleştirdiği saldırıda da 6 sivil hayatını kaybetmiş, 13 sivil yaralanmıştı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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