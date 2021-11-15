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Bakan Kasapoğlu, Ankara’da “Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Dünya

Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 2 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların Halep kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 15.11.2021
Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 2 sivil öldü Fotoğraf: Kasım Rammah - Anadolu Ajansı

İdlib

Rejim güçleri, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Nuran köyündeki sivil yerleşimleri karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Kefer Nuran köyüne saldırısında biri kadın, biri çocuk 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum 

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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