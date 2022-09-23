Dolar
18.41
Euro
17.88
Altın
1,646.86
ETH/USDT
1,297.30
BTC/USDT
18,819.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye’de Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinden kaçmaya çalışan sivillerin Bab ilçesinin güneydoğusunda Esed askerlerinin döşediği mayına basması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ömer Koparan   | 23.09.2022
Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Bab

Esed rejimi kontrolündeki Halep’ten Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine geçmek isteyen 20 sivil, rejimin kontrol ettiği alanlardan çıkışlara izin vermemesine üzerine alternatif yollara yönelerek rejim askerlerinin döşediği mayın tarlasına girdi.

Bab’ın güneydoğusundaki Fika köyü karşısındaki alanda mayınlı alana girerek mayına basan sivillerden 1'i öldü, 7'si yaralandı.

Suriye Milli Ordusunun (SMO) aldığı güvenlik önlemleriyle sivil savunma ekiplerinin mayınlı alana girerek kurtardığı yaralılar bölgedeki hastanelere nakledildi.

Yara almadan kurtulan siviller ise SMO unsurlarına sığınarak yardım talebinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nüfus müdürlükleri hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu
Kayalıklara oturan tekneden denize atlayan balıkçıların zor anları görüntülendi
THY Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Benzer haberler

Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Esed rejiminin döşediği mayınlar can aldı: 1 ölü, 7 yaralı

DSÖ: Suriye'de 253 kolera vakası var, 23 kişi öldü

Lübnan: Suriye açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 71 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyinde kolera salgınına karşı önlemler alınıyor

Suriye'nin kuzeyinde kolera salgınına karşı önlemler alınıyor
Katar Emiri, Filistin'deki 'yerleşimci işgalini' ve Suriye'deki 'uluslararası acizliği' eleştirdi

Katar Emiri, Filistin'deki 'yerleşimci işgalini' ve Suriye'deki 'uluslararası acizliği' eleştirdi
Suriye'de alıkonulan kadınlar, rejim zindanlarında yaşadıklarını resmetti

Suriye'de alıkonulan kadınlar, rejim zindanlarında yaşadıklarını resmetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet