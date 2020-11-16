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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Destek Toplantısı”nda konuşuyor.
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Dünya

Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Ethem Emre Özcan   | 16.11.2020
Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim öldü

Ankara

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim yaşamını yitirdi.

Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri rejimin dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü.

Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı.









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