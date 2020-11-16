Euro
9.08
Dolar
7.65
BIST 100
1,307.75
Altın
1,892.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Destek Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Fas Başbakanı Osmani: Polisario Cephesi ateşkesin bozulması için çaba gösteriyor

Fas Başbakanı Osmani, Polisario Cephesi'nin, ateşkes anlaşmasının bozulması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Khalid Mejdoup, Hamdi Yıldız   | 16.11.2020
Fas Başbakanı Osmani: Polisario Cephesi ateşkesin bozulması için çaba gösteriyor

Rabat

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) düzenlediği konferansta, Fas ile Moritanya arasındaki kara yolunda bulunan el-Gergarat tampon bölgesinin güvenliğinin sağlanması için yapılan operasyona dair konuştu. 

Uluslararası çağrılara rağmen Polisario unsurlarının Batı Sahra'daki Gergarat, Tifariti ve Bir Lehlu bölgelerindeki hareketiyle ateşkesin delindiğine dikkati çeken Osmani, ülkesinin, ayrılıkçıların sızarak saldırmalarına engel olmak için kumdan duvar inşa ettiğini dile getirdi.

Osmani, Polisario Cephesi'nin ateşkes anlaşmasının bozulması için büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

Polisario'ya ait silah taşıyan bir araç vuruldu

Fas resmi haber ajansının (MAP), ordunun sosyal paylaşım sayfasındaki bilgilere dayandırdığı haberde, Polisario Cephesi'ne bağlı silahlı milislerin güvenlik duvarı boyunca kışkırtıcı şekilde ateş açtıkları belirtilerek verilen sert karşılıkla silah taşıyan bir aracın vurulduğu ifade edildi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 54 milyon 832 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson kendisini karantinaya aldı
Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 302 kişi öldü

Benzer haberler

Fas Başbakanı Osmani: Polisario Cephesi ateşkesin bozulması için çaba gösteriyor

Fas Başbakanı Osmani: Polisario Cephesi ateşkesin bozulması için çaba gösteriyor

Polisario Cephesi, Fas ile ateşkesin iptal edildiğini duyurdu

Cezayir, Kerkerat'taki askeri gerginliğin bir an önce durdurulması çağrısı yaptı