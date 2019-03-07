Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.14
Dolar
5.46
BIST 100
102,282.70
Altın
1,285.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Regaip Kandili programı
logo
Dünya

Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 2 ölü

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 2 sivil öldü.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 07.03.2019
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 2 ölü

İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in Han Şeyhun, Serakib, Maarratinuman,Cisir eş Suğur ilçesine, Bidama beldesine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine, Morik ve Kefer Zita ilçesine ve Ziyare,Haviz, Havice köyleri Madik Kalesi bölgesine topçu saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Hac Yusuf, "Gün içinde İdlib kırsalındaki bölgelere düzenlenen saldırılarda 2 sivil öldü, 6 sivil de yaralandı." dedi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde yer alan ilçedeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 111 sivil hayatını kaybetti, 335'ten fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Esed ve rejim yetkililerinin yargılanması için UCM'ye başvuruldu

Esed ve rejim yetkililerinin yargılanması için UCM'ye başvuruldu

İran, Rusya, Çin ve Almanya'dan Suriye diplomasisi

'Ruslar Suriye'de İran yerine İsrail tarafını tercih etti'

'Esed'in iktidarda kalma arzusu uğruna Suriyeliler bedel ödedi'

'Esed'in iktidarda kalma arzusu uğruna Suriyeliler bedel ödedi'
'Türkiye için YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanlar terör yuvası'

'Türkiye için YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanlar terör yuvası'
Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurmaya devam ediyor: 4 ölü, 17 yaralı

Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurmaya devam ediyor: 4 ölü, 17 yaralı