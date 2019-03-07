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Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zuhal Demirci   | 07.03.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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