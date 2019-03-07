Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü.
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