Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.80
BIST 100
95,017.89
Altın
1,409.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Esed rejimi yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi daha alıkoydu

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu. Alıkonulanlardan 764'ü zorla kaybedildi, akıbetleri bilinmiyor.

Adham Kako   | 24.06.2019
Esed rejimi yılbaşından bu yana bin 478 kişiyi daha alıkoydu

Ankara

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin bu yıl bin 478 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

SNHR, raporunda Esed rejiminin bu yılın başından itibaren kontrol ettiği bölgelerde 71'i çocuk, 90'ı kadın bin 478 kişiyi alıkoyduğunu bildirdi.

Alıkonulanlardan 764'ünün zorla kaybettirildiğini ifade eden rapora göre, bu kişilerin akıbeti bilinmiyor.

Rejim en fazla başkent Şam ve Halep illerinden kişileri alıkoyarken, ülkelerine geri dönen mültecilerden bazılarının da alıkonulduğu vurgulandı.

Raporda, alıkonulanların bir kısmının muhalif yakınları, bir kısmının da askerlik çağına gelmiş gençlerden olduğu ifade edildi.

Muhalif kaynaklar, rejimin halihazırda cezaevlerinde ve güvenlik birimlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğunu belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?

Benzer haberler

Esed rejimi muhaliflere ait konut ve mülkleri yıkıyor

Esed rejimi muhaliflere ait konut ve mülkleri yıkıyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırıları: 20 ölü

Esed rejimi 6 yıl sonra ilk defa 'kalesinde' protesto edildi

Esed rejimi parlamentosu Rusya'ya liman kiralanmasını onayladı

Esed rejimi parlamentosu Rusya'ya liman kiralanmasını onayladı
Esed rejimi İdlib'e yoğun saldırılarını sürdürüyor

Esed rejimi İdlib'e yoğun saldırılarını sürdürüyor
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü

Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 4 ölü