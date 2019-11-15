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Dünya

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik hava ve kara saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 15.11.2019
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti

İdlib

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik hava ve kara saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Keferruma beldesi, Ureynibe, El Bara ve Belyon köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rusya'nın saldırılarında İdlib'in Keferruma beldesinde 1 ve El Bara köyünde 5 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

Esed rejimi ise sabah saatlerinden bu yana, İdlib'in güneybatı kırsalındaki Merc Ed Dahır ve İştabrak köyüne saldırılar düzenledi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekiplerince sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, bir sivilin hayatı kurtarıldı.

Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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