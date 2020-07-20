Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
119,280.87
Altın
1,818.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Esed rejimi, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Ethem Emre Özcan   | 20.07.2020
Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Güney Sudan

Beşşar Esed rejimi, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni kullanarak, Şam'ın güneyine saldırdığını iddia etti.

Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerden birçoğunu düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu." ifadesine yer verildi.

Başkent Şam'ın güneyinde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından, iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, İsrail'in, 24 Haziran'da Hama'ya, 5 Mayıs'ta Halep'teki askeri noktalara, 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor
Brezilya'da iki bakanda Kovid-19 tespit edildi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi

Benzer haberler

ABD'den Azez'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına kınama

ABD'den Azez'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına kınama

ABD yönetiminden Esed rejiminin parlamento seçimlerine tepki

Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Fetih ve Hamas’tan İsrail’in ilhak planına karşı ortak gösteri düzenleme kararı

Fetih ve Hamas’tan İsrail’in ilhak planına karşı ortak gösteri düzenleme kararı
Suriye sınırında 'Karagöz' devriyede

Suriye sınırında 'Karagöz' devriyede
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için uluslararası koruma talebi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için uluslararası koruma talebi