Esed rejimi İdlib'de sağlık merkezi ve okulu vurdu
Suriye'de Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bir acil sağlık merkezi ve bir okulu vurdu. Saldırılarda bir sivil yaşamını yitirdi, altı sivil yaralandı.
İdlib
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere gece geç saatlerden bu yana aralıksız şekilde saldırıyor.
İdlib'in güneydoğusunda El Habit köyü, Hama ilinin kuzey kırsalında Kifrenbude ilçesine, batı kırsalında El Huveyz, El Huveyce, El Tüveyne ve El Kirkat köyleri ile Madik Kalesi beldesine havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla yüzlerce saldırı düzenledi.
Esed rejimine ait bir savaş uçağının El Habit köyüne düzenlediği saldırıda bir acil sağlık merkezi hizmet vermez hale geldi.
Diğer yandan bugün sabah saatlerinde İdlib'in güneydoğusunda El Kassabiyye köyüne düzenlenen hava saldırısında bir okul hedef alındı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kesintisiz devam eden kara ve ve hava saldırılarında, Hama'nın kuzey kırsalında Kifrenbude ilçesinde bir sivil yaşamını yitirdi, El Habit ile El Huviyz'de toplam altı sivil yaralandı.
Kifrenbude ilçesi, El Kassabiyye ve El Habit köylerini hedef alan hava saldırılarının ardından, bu yerleşimlerde kalan az sayıda sivil de beldeden göç etmek zorunda kaldı.
Muhaliflere ait uçak gözlemevinden açıklama
Muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medya hesabından Kifrenbude ilçesi ile El Kassabiyye köyüne yapılan saldırılarla ilgili paylaştığı mesajında, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.
Saldırılar dün de bir sağlık merkezi ile doğum hastanesini hedef almış, her ikisi de hizmet dışı kalmıştı.
Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.