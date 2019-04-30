Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyonda 22 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan
Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, Nangarhar'ın Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 22 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, örgüte ait 4 mühimmat deposunun da imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, örgüte destek verdiği gerekçesiyle 2 kişinin tutuklandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.