Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
95,490.07
Altın
1,284.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyonda 22 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 30.04.2019
Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan

Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, Nangarhar'ın Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 22 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, örgüte ait 4 mühimmat deposunun da imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, örgüte destek verdiği gerekçesiyle 2 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları
'ABD Lübnan iç siyasetini dizayn etmeye çabalıyor'
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi

Benzer haberler

Başkentte 1 Mayıs öncesi DEAŞ operasyonu

Başkentte 1 Mayıs öncesi DEAŞ operasyonu

'DEAŞ'ın Irak'taki ideolojik varlığı devam ediyor'

NATO saldırganları DEAŞ bağlantılı çıktı

Trump'ın YPG/PKK'ya aradığı desteği bulamadığı iddia edildi

Trump'ın YPG/PKK'ya aradığı desteği bulamadığı iddia edildi
Sri Lanka'daki terör saldırılarını DEAŞ üstlendi

Sri Lanka'daki terör saldırılarını DEAŞ üstlendi